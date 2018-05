Kitesurfing, czyli inaczej kiteboarding to jeden z rodzajów surfingu, który bardzo przypomina windsurfing. Różnią się one głównie sposobem prowadzenia deski,w przypadku kitesurfingu - na fali. Do jego uprawiania niezbędna jest oczywiście deska oraz trapez kite, do którego przy pomocy specjalnej liny przypina się latawiec.

Trapez kite

Trapez kite to specjalny pas, przypominający uprząż, dzięki któremu siła latawca jest przenoszona na lędźwie lub biodra. W dzisiejszych czasach, mamy dostęp do wielu modeli, odpowiednio dopasowanych do różnych wymagań i stopnia zaawansowania surfera. Wyróżnia się głównie trapezy niskie i wysokie. Te pierwsze są najczęściej wybierane przez amatorów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kitesurfingiem, ponieważ utrzymanie kontroli nad środkiem ciężkości jest w nim dużo prostsze. Wysoki trapez jest częściej wybierany przez zawodowców. Ma on skłonności do przesuwania się w górę, przez co komfort pływania jest wówczas nieco mniejszy.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą początkującą, czy zaawansowaną, najlepszy trapez kite dla siebie znajdziesz w sklepie internetowym Boardserwis.